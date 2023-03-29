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С начала года на российский рынок вышло пять турецких брендов, включая NetWork и Loft

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

В первом квартале 2023 года на российский рынок вышло пять новых турецких брендов. Об этом «Ведомостям» сообщила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Один из таких брендов — сеть одежды Club, принадлежащая ретейлеру Beymen. Первые точки марки открылись в крупнейших торговых центрах Москвы — «Авиапарке», «Метрополисе» и «Афимолл-сити».

Там же появились бутики бренда NetWork турецкой группы Boyner Holding. В одном из ТЦ — «Афимолл-сити» — открылся магазин мужской одежды AC&Co.

Первый магазин марки Loft, которая позиционирует себя молодежным брендом, открыл Eroglu Holding — владелец другого известного массмаркета Colin’s. Холдинг пообещал запустить еще 16 точек Loft в этом году.

Последний бренд в списке недавно открывшихся в России — Madame Coco. Он производит собственный домашний текстиль и товары для интерьера. Бутик Madame Coco можно найти в комплексе «Мега Химки».

В аналогичный период 2022 года в России начал работать только один турецкий бренд. И рост этого показателя не прекратится, считает Хакбердиева. До конца 2023-го на российский рынок должны выйти еще четыре марки из Турции.

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От винтажа и стритвира до базы и классики: лучшие турецкие бренды
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Евгения Хакбердиева
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