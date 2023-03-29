Автор «Секретных материалов» намекнул на перезапуск сериала

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер намекнул на перезапуск, которым будет заниматься режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер. Об этом сообщает Deadline.
«Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять „Секретные материалы“ с новым актерским составом. Так что у него будет много работы, потому что мы охватили большую территорию», — сказал Картер.
Премьера «Секретных материалов» состоялась в 1993 году с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон в ролях специальных агентов ФБР Малдера и Скалли. В течение 11 сезонов они расследовали дела, связанные с паранормальными явлениями.
Куглер недавно выпустил продолжение «Черной Пантеры» с подзаголовком «Ваканда навеки». Фильм был номинирован на премию «Оскар» в пяти категориях.