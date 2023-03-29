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Автор «Секретных материалов» намекнул на перезапуск сериала

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер намекнул на перезапуск, которым будет заниматься режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер. Об этом сообщает Deadline.

«Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять „Секретные материалы“ с новым актерским составом. Так что у него будет много работы, потому что мы охватили большую территорию», — сказал Картер.

Премьера «Секретных материалов» состоялась в 1993 году с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон в ролях специальных агентов ФБР Малдера и Скалли. В течение 11 сезонов они расследовали дела, связанные с паранормальными явлениями.

Куглер недавно выпустил продолжение «Черной Пантеры» с подзаголовком «Ваканда навеки». Фильм был номинирован на премию «Оскар» в пяти категориях.

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Райан КуглерКрис КартерДэвид ДуховныДжиллиан Андерсон
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