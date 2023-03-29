На тамбовском хлебокомбинате начали производить квадрокоптеры для нужд спецоперации

«С самого начала операции завод вместе с другими местными предприятиями отправляет на фронт свою профильную продукцию, а также медикаменты и снаряжение. А когда военные сказали, что сыты-здоровы-одеты и в данный момент им нужнее всего беспилотники, предприятие параллельно с баранками и батонами наладило выпуск дронов», — говорится в сообщении.