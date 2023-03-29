На тамбовском хлебокомбинате начали производить квадрокоптеры для нужд спецоперации

Сотрудники ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» начали производить квадрокоптеры для нужд российской военной операции на Украине. Об этом предприятие сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С самого начала операции завод вместе с другими местными предприятиями отправляет на фронт свою профильную продукцию, а также медикаменты и снаряжение. А когда военные сказали, что сыты-здоровы-одеты и в данный момент им нужнее всего беспилотники, предприятие параллельно с баранками и батонами наладило выпуск дронов», — говорится в сообщении.
Развернутые на производстве мощности позволяют собирать в месяц до 200 дронов для наблюдения. Речь идет о простейших устройствах с минимальным количеством электроники и ручным управлением.
До конца марта в зону спецоперации отправится первая серийная партия из 16 квадрокоптеров.
«Мы сами режем рамы из карбона. Применяем композиты, скоро начнем печатать на 3D-принтере держатели для антенн и камеры», — заявил замдиректора предприятия Александр Рудик.
Позже телеграм-каналу Shot он рассказал, что производство хлебобулочной продукции после начала сборки дронов не пострадало.