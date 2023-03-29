Смотритель в приюте для животных и еще 9 профессий, представители которых довольны своей работой

«Я смотритель в приюте для животных: ухаживаю за собаками и кошками, кормлю их. Одна из моих ежедневных обязанностей буквально заключается в том, чтобы поиграть с щенками или котятами, если у меня есть на это время. Это призвано помочь им подготовиться к жизни за пределами приюта. Это даже не похоже на работу», — RathGodofWar.