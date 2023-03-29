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Смотритель в приюте для животных и еще 9 профессий, представители которых довольны своей работой

Анна Красюк
Сегодня в 19:00

Найти работу по душе, которая будет при этом неплохо оплачиваться, — зачастую непростая задача. «Люди, которые не ненавидят свою работу и получают достойную зарплату, чем вы занимаетесь?» — такой вопрос задал пользователь реддита и получил тысячи ответов. Мы собрали десять самых интересных.

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«Я смотритель в приюте для животных: ухаживаю за собаками и кошками, кормлю их. Одна из моих ежедневных обязанностей буквально заключается в том, чтобы поиграть с щенками или котятами, если у меня есть на это время. Это призвано помочь им подготовиться к жизни за пределами приюта. Это даже не похоже на работу», — RathGodofWar.

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«Я работаю на пивоварне. Довольно скромная зарплата, но потрясающие начальники и коллеги, 5 оплачиваемых больничных дней в год, 3 недели отпуска, отличное медицинское обслуживание, и единственная работа, которую я беру домой после работы, — это пиво, которое хочу попробовать. Руководство устраивает нам несколько вечеринок в год. Работаю здесь уже три года, и, без сомнения, это лучшая работа, которая у меня была», — GoochonaCob.

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«Я электрик. В большинстве случаев это тяжелая работа, но приятно видеть, что все освещено и функционирует должным образом. Здорово сознавать, что результаты моей работы будут полезны еще много лет, и видеть, как клиенты восхищаются тем, что их новые светильники выглядят великолепно, — это хорошее чувство», — You11NeverKn0w.

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«Я бухгалтер в банке. Хорошая зарплата, отличные льготы, полноценные выходные. Это не особенно увлекательно и не приносит большого удовлетворения, но дает мне уверенность в завтрашнем дне и свободу — я могу сделать свою жизнь максимально интересной и насыщенной», — PM_Me_UrRightNipple.

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«Я библиотекарь, и частью моей работы является организация и проведение семинаров для детей и подростков по STEM (естественным наукам, технологиям, инженерии и математике. — Прим. ред.). Так что я могу возиться с 3D-принтерами, лазерными резаками и всевозможными классными вещами. Единственным недостатком является небольшая зарплата, но я с радостью заработаю немного меньше, лишь бы заниматься творческой работой, где я могу делать то, что я хочу», — Teukneugels.

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«Я медсестра в хосписе. Вся моя работа заключается в том, чтобы просто стараться сделать будни людей комфортными и облегчить их боль», — Guanwho.

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«Я проработал в JPL (Лаборатория реактивного движения, научно-исследовательский центр НАСА. — Прим. ред.) 35 лет, разрабатывая и выполняя полеты в дальний космос. Galileo, Mars Reconnaissance Orbiter, Stardust, Solar Probe, InSight и другие. Это была исключительно веселая работа, даже когда она была тяжелой. И я встретил множество очень умных людей», — JUYED-AWK-YACC.

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«Я занимаюсь озвучкой видео. Это весело и к тому же хорошо оплачивается, после того как вы зарекомендуете себя. Иногда бывают тяжелые дни, и попадается работа за небольшую плату, но в целом это здорово», — Orlandospeaks.

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«Я выгульщик собак, всех своих клиентов я нашел самостоятельно через приложения для выгула собак. Я живу в достаточно большом городе, это обеспечивает мне приличный доход», — Rfg711.

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«Я единственный ИТ-специалист в семейной фирме. Они ничего не смыслят в компьютерах, поэтому, пока все идет гладко, они оставляют меня в покое. Я уделяю работе всего около 45 минут в неделю», — Tablefor1please.

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