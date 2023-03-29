В России выросли продажи виниловых пластинок

Средний чек на эти товары также вырос. В 2022-м на виниловые пластинки тратили в среднем 2500 рублей (на 18% больше, чем в 2021 году и на 36% больше, чем в 2020-м). Средний чек на покупку винилового проигрывателя по итогам прошлого года вырос на 13% и достиг 20,6 тыс. рублей.