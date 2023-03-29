В России выросли продажи виниловых пластинок

В России по итогам 2022 года спрос на виниловые пластинки вырос на 51% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей аналитики ресурса «Чек Индекс».
По сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос почти в четыре раза (на 296%). Аналитики подчеркивают, что параллельно со спросом на пластинки растет популярность и на проигрыватели — в 2022 году число покупок на 3% превысило показатели 2021-го и на 102% 2020-го.
Средний чек на эти товары также вырос. В 2022-м на виниловые пластинки тратили в среднем 2500 рублей (на 18% больше, чем в 2021 году и на 36% больше, чем в 2020-м). Средний чек на покупку винилового проигрывателя по итогам прошлого года вырос на 13% и достиг 20,6 тыс. рублей.
В феврале 2022 года британская Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) отчиталась, что продажи пластинок в 2021 году составили 135,6 млн фунтов, что на 23,2% больше, чем в 2020-м. По итогам 2021 года ERA называла главным драйвером роста популярности виниловых пластинок новый альбом группы ABBA «Voyage» — первый сборник коллектива за 40 лет.
Сейчас в российском магазине «ВинилМаркет» самыми продаваемыми на виниловых пластинках являются группы Pink Floyd, The Beatles, Nirvana и Depeche Mode. Из современных исполнителей спросом пользуются Сиа, Дуа Липа и Билли Айлиш.
На Ozon среди российских исполнителей самые продаваемые — виниловые пластинки «Би-2» и Михаила Круга, среди зарубежных — Pink Floyd и Queen.