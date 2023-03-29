Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

Из сетевых японских ресторанов и магазина с готовой продукцией обнаружили бактерию листерию. Источником загрязнения могли быть работники предприятия, занятые первичной обработкой сырья, не соблюдающие правила личной гигиены, а также посетители с нечистыми ботинками, рассказали в Роскачестве. Среди других найденных бактерий в двух магазинах японской кухни в Москве — золотистый стафилококк.