Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

В 40% образцов роллов «Филадельфия», исследованных Роскачеством, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). Продукцию эксперты закупили в ресторанах, доставках и магазинах, рассказал «Известиям» глава организации Максим Протасов.
Бактерию выявили в изделиях магазинов «Азбуки Вкуса», «ВкусВилла», Globus и Spar, «Суши-Маркета», «Сушисета», «Суши Wok», «Pizza Sushi Wok», службы доставки Yami Yami, а также из ресторанов «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитории» и заведений премиум-класса Shore House и Bluefin.
Во всех образцах Роскачество выявило превышения по количеству микроорганизмов. По словам Протасова, это говорит о нарушениях при хранении роллов — несоблюдении температурного режима компонентов или конечного продукта и нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве.
Из сетевых японских ресторанов и магазина с готовой продукцией обнаружили бактерию листерию. Источником загрязнения могли быть работники предприятия, занятые первичной обработкой сырья, не соблюдающие правила личной гигиены, а также посетители с нечистыми ботинками, рассказали в Роскачестве. Среди других найденных бактерий в двух магазинах японской кухни в Москве — золотистый стафилококк.