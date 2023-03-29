«Коммерсант»: ФСИН предложила Ростеху использовать труд заключенных

23 января директор ФСИН Аркадий Гостев предложил в письме главе Ростеха Сергею Чемезову привлечь заключенных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ростех направил предложение на рассмотрение своим предприятиям. Источник в госкорпорации рассказал, что сейчас вопрос о возможном сотрудничестве «прорабатывается сразу по многим направлениям».
Собеседник уточнил, что осужденные не могут быть задействованы при сборке ракет или самолетов, но сотрудничество возможно при выполнении работ, не требующих высокой квалификации: к примеру, исправительные учреждения могут поставлять спецодежду, «другие виды нехитрой продукции» и помогать в строительстве объектов.
Собеседник «Коммерсанта» в авиапроме допустил, что в теории заключенные со среднетехническим образованием могут быть востребованы «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию». Еще один источник сомневается в возможности реализовать инициативу, ведь «авиация — высочайшая ответственность». Собеседники на рынке телекоммуникационного оборудования во мнениях тоже разошлись.
В 2017 году Ростех сообщил о проработке соглашения с ФСИН, согласно которому госкорпорация намерена использовать труд осужденных. Госкорпорация отмечала, что в случае его подписания заключенных не будут привлекать к производству военной техники и вооружений.