«Коммерсант»: ФСИН предложила Ростеху использовать труд заключенных

Собеседник «Коммерсанта» в авиапроме допустил, что в теории заключенные со среднетехническим образованием могут быть востребованы «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию». Еще один источник сомневается в возможности реализовать инициативу, ведь «авиация — высочайшая ответственность». Собеседники на рынке телекоммуникационного оборудования во мнениях тоже разошлись.