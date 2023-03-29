Один из крупнейших мировых поставщиков Cargill решил прекратить экспорт зерна из РФ

Cargill откажется от экспорта зерна «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», заявлено в уведомлении ведомству. Запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки компания выполнит в полном объеме. Также в планах Cargill — пересмотр принадлежащего ей портфеля активов, связанных с экспортом зерна.