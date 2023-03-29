Один из крупнейших мировых поставщиков Cargill решил прекратить экспорт зерна из РФ

Российское подразделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России с 1 июля. Об этом компания уже уведомила замглавы Минсельхоза Оксану Лут, передает РБК со ссылкой на три источника и документ.
Cargill откажется от экспорта зерна «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», заявлено в уведомлении ведомству. Запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки компания выполнит в полном объеме. Также в планах Cargill — пересмотр принадлежащего ей портфеля активов, связанных с экспортом зерна.
«Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж.», — заявили «Интерфаксу» в Минсельхозе.
На Cargill приходится около 4% поставок зерновых из России за рубеж. По объемам отгрузок компания занимает шестое место среди экспортеров.