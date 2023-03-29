Между Владивостоком и Пекином возобновилось авиасообщение

Спустя три года между Владивостоком и Пекином возобновилось регулярное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.
Полеты выполняет авиакомпания «Аврора». Первый рейс HZ-5768 вылетел в Пекин в 00:03 местного времени (17:03 мск). Полеты будут выполняться три раза в неделю на Airbus А319: два рейса во вторник и один в субботу.
Ранее российские авиакомпании написали письмо в Минтранс с жалобами на проблемы при полетах в КНР. По их словам, с мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация: в России и другой стране. Свыше 480 самолетов, используемых в России, числятся в бермудском реестре, еще 170 — в санкционном списке Минторга США.
Китай входил в топ-10 стран по объемам международных перевозок для российских авиакомпаний до пандемии COVID-19. С февраля 2020 года по февраль 2023-го авиасообщение между РФ и КНР резко сократилось из‑за введенных в странах ограничений.