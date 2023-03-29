Между Владивостоком и Пекином возобновилось авиасообщение

Ранее российские авиакомпании написали письмо в Минтранс с жалобами на проблемы при полетах в КНР. По их словам, с мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация: в России и другой стране. Свыше 480 самолетов, используемых в России, числятся в бермудском реестре, еще 170 — в санкционном списке Минторга США.