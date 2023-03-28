Австралийская компания вырастила в пробирке фрикадельки из мамонта

«Цель — перевести несколько миллиардов мясоедов от потребления обычного животного белка к потреблению продуктов, которые могут быть произведены в электрифицированных системах. Мы считаем, что лучший способ сделать это — изобрести мясо. Мы ищем клетки, которые легко выразивать, которые действительно вкусные и питательные, а затем смешиваем эти клетки, чтобы получить по-настоящему вкусное мясо», — сказали в Vox.