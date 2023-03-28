Австралийская компания вырастила в пробирке фрикадельки из мамонта

Австралийская компания Vox провела эксперимент с клетками умершего мамонта и создала в пробирке фрикадельки из его мяса. Об этом сообщил The Guardian.
Vox на протяжении уже долгого времени представляет альтернативные пути производства мясных изделий, не требующих забоя животных. Компания уже выращивала мясо около 50 видов, включая павлинов и кенгуру.
Маммота для своего нового проекта команда выбрала не случайно. По мнению ученых, именно этот вымерший зверь символизирует губительное воздействие человека на популяции животных и климатический кризис.
Как известно, шерстистые мамонты вымерли вследствие глобального потепления после завершения последнего ледникового периода, а также массовой охоты на них предков современных людей.
Культивированное мясо должно стать альтернативой обычному, и у него есть существенное преимущественно перед растительным мясом. Продукция таких компаний как Vox сохраняет оригинальный вкус мяса.
Пока Vox не выпустил свои мясную продукцию в массовую продажу. Однако мясо японской перепелки, созданное компанией, появится в ресторанах Сингапура уже в 2023 году.
«Цель — перевести несколько миллиардов мясоедов от потребления обычного животного белка к потреблению продуктов, которые могут быть произведены в электрифицированных системах. Мы считаем, что лучший способ сделать это — изобрести мясо. Мы ищем клетки, которые легко выразивать, которые действительно вкусные и питательные, а затем смешиваем эти клетки, чтобы получить по-настоящему вкусное мясо», — сказали в Vox.