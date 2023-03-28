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В Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:36

В Новой Москве неподалеку от железнодорожных путей обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дрон упал возле деревни Свитино, его обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Обломки нашли примерно в 200 метрах от путей Киевского направления. Беспилотник не нанес вреда ни людям, ни какой‑либо инфраструктуре.

По информации телеграм-канала Shot, беспилотник был самодельным. Он выполнен, согласно предварительным данным, из дерева и пенопласта. Летательный аппарат окрашен в желтый и синий цвета.

Кроме того, на корпус дрона нанесли лозунг «Слава Украине». Кто запустил беспилотник и с какой целью, пока неизвестно. Охват его крыльев телеграм-канал Baza оценил в два метра.

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