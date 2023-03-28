В Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника

В Новой Москве неподалеку от железнодорожных путей обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации телеграм-канала Shot, беспилотник был самодельным. Он выполнен, согласно предварительным данным, из дерева и пенопласта. Летательный аппарат окрашен в желтый и синий цвета.
Кроме того, на корпус дрона нанесли лозунг «Слава Украине». Кто запустил беспилотник и с какой целью, пока неизвестно. Охват его крыльев телеграм-канал Baza оценил в два метра.