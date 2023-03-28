Disney закроет подразделение метавселенной

Холдинг The Walt Disney Company начал массовые сокращения в команде. Компания полностью распустила подразделение метавселенной, в котором работало 50 человек, сообщил The Wall Street Journal.
Подразделение занималось созданием собственной метавселенной Disney, оно началось в феврале 2022 года. Команда искала способы рассказывать истории в иммерсивных форматах.
Предполагалось, что метавселенная Disney предложит пользователям «фэнтезийные виды спорта, аттракционы в тематических парках и другие потребительские впечатления».
Однако теперь Disney решила ликвидировать команду, занимающуюся метавселенной. Впрочем, WSJ считает, что от самого проекта метавселенной компания не откажется, но не будет разрабатывать его внутри корпорации.
Директор The Walt Disney Company Боб Айгер входит в правление стартапа Genies Inc. Эта американская компания специализируется на создании персонализированных аватаров. Возможно, именно с ней и будет сотрудничать Disney в работе над метавселенной.
В феврале Disney объявила о сокращении 7 тыс. сотрудников, или 3% всего рабочего штата. Компании предстоит реструктуризация и серьезное сокращение расходов.