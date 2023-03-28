Московский ипподром закроется на реконструкцию. Против нее протестуют владельцы лошадей

«200 лет Московскому ипподрому будет через 11 лет, и вот все это время люди поколениями работали, в войну закрывалось предприятие на два года, с 1942-го по 1944 год, потом открылось. Это единственный раз, когда ипподром заканчивал свою работу, его и строили, и перестраивали, и ничего, это никому не мешало. А сейчас почему‑то мы должны закрыться и уехать», — сетует Былов.