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Отмена оправдательного приговора Цветковой*, трейлер «Элементарно» и другие новости дня
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:18
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Суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о рисунках вульв
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*Юлия Цветкова признана иноагентом.
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