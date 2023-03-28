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Отмена оправдательного приговора Цветковой*, трейлер «Элементарно» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:18
Новости
Суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о рисунках вульв
Новости
Отца, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии
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*Юлия Цветкова признана иноагентом.

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