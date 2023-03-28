Первая серия второго сезона «Шершней» показала лучший старт Showtime более чем за 10 лет

Первую серию второго сезона сериала «Шершни» посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Это является рекордным показателем для сериала, который более чем вдвое превышает аудиторию премьеры в ноябре 2021 года. Это также на 40% больше, чем у финала первого сезона.
Showtime утверждает, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех сериалов за последние как минимум 10 лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.
Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.