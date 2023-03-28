Театр «Шалом» совместно с фестивалем «Черешневый лес» представляют два новых спектакля

В апреле Московский еврейский театр «Шалом» вместе с фестивалем «Черешневый лес» выпускает два новых спектакля — историю о сотворении мира для детей «В начале было…» и уже взрослую пьесу по мотивам средневековой легенды «Тахир и Зухра». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Премьерные показы «В начале было…» режиссера Дамира Салимзянова состоятся 15 и 16 апреля. В основу спектакля лег текст о сотворении мира из Ветхого Завета.
«Публика увидит, как из ничего возникнет все. Взяв огоньки из своего пылающего сердца, герой отправит их на небо — так появятся звезды. А за ними — земля, животные, птицы и, наконец, люди», — описывает постановку театр «Шалом».
Режиссер проводит параллели между детской игрой и сотворением мира. И то и другое — это создание новой реальности благодаря воображению. Именно так Салимзянову удается говорить о серьезном легко и весело.
Спектакль «Тахир и Зухра» Мурата Абулкатинова по пьесе Зухры Яниковой зрители увидят 26–28 апреля. Постановка вошла в шорт-лист конкурса «Кульминация».
Произведение Яниковой написано по мотивам средневековой легенды. Главные герои — мигранты Тахир и Зухра, оказавшиеся на перекрестке культур. Работающий на стройке Тахир узнает, что его любимая решила выйти замуж за другого. Это решение тяжело дается обоим и в итоге играет определяющую роль в жизни Зухры.
«Эта пьеса по мотивам средневековой легенды рассказывает о двух молодых людях, живущих в большом городе, и их проблемах, понятных каждому из нас. Сочетание эпоса и экшена делают эту историю привлекательной для широкого зрителя», — сказал худрук «Шалома» Олег Липовецкий.
Абулкатинов говорит, что события пьесы делают из простого человека героя, а сам текст становится философским высказыванием.
«В пьесе затронута тема богоборчества: одновременно рок, как в античной трагедии, но вместе с тем во всех событиях чувствуется сентиментальность и романтика», — говорит режиссер.