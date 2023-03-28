Релиз «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном состоится летом 2023 года

Сериал расскажет о скруллах — инопланетной расе, умеющей перевоплощаться в людей. За несколько лет до открытого вторжения они тайно заменили многих супергероев самозванцами. Теперь Нику Фьюри и Талосу предстоит сделать все возможное, чтобы остановить скруллов.