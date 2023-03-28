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Релиз «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном состоится летом 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:27

Релиз фантастического мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» состоится на Disney+ 21 июня. Об этом сообщает Hypebeast.

Изначально проект должен был выйти на стриминге в мае. Однако несколько дней назад появилась новость о переносе шоу на более поздний срок.

Сериал расскажет о скруллах — инопланетной расе, умеющей перевоплощаться в людей. За несколько лет до открытого вторжения они тайно заменили многих супергероев самозванцами. Теперь Нику Фьюри и Талосу предстоит сделать все возможное, чтобы остановить скруллов.

В главной роли — Сэмюэль Л.Джексон. В сериале также появятся Бен Менделсон, Эмилия Кларк, Коби Смалдерс, Оливия Колман, Кристофер МакДональд и другие. Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим.

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Сэмюэл ДжексонБен МенделсонЭмилия КларкКоби СмалдерсОливия КолманКристофер МакдональдТомас Безуча
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