В России запретили цитату Сартра про антикоммунистов

Приморский суд Петербурга признал цитату французского писателя Жан-Поля Сартра про антикоммунистов запрещенной к распространению в интернете. Об этом пишет «Закс.ру» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Запретить цитату просила прокуратура, петербургский суд удовлетворил ее иск.
Речь идет о высказывании «Любой антикоммунист — ******* [оскорбление, не являющееся нецензурным]». Французский мыслитель использовал его в работе «Морис Мерло-Понти жив», которую написал после смерти своего друга, философа Мориса Мерло-Понти. В оригинале фраза звучит так: «Tout anticommuniste est un chien», что дословно переводится как «Каждый антикоммунист — пес».
Прокуратура нашла в словах Сартра признаки «унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды». В рамках рассмотрения дела хотели допросить автора перевода работ философа на русский язык — профессора СПбГЭУ Сергея Фокина. Но он не пришел на заседание.
Как отмечает «Коммерсант», изначально по делу проходили 42 администратора сайтов, на которых была размещена цитата. Прокуратура требовала их заблокировать. Но под конец число ответчиков сократилось до шести — большинство сайтов уже удалили высказывание или были заблокированы Роскомнадзором по другим причинам.
В феврале 2022 года из‑за цитаты Сартра об антикоммунистах петербургский суд оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей. По словам Филиппова, запись с высказыванием он репостнул из сообщества «Коммунисты Могилевщины». Помощник депутата ЗакСа Александр Рогожкин отмечал, что прокуратура не смогла найти эту цитату в изданных в России работах Сартра и приписала ее члену КПРФ.