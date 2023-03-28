В России запретили цитату Сартра про антикоммунистов

В феврале 2022 года из‑за цитаты Сартра об антикоммунистах петербургский суд оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей. По словам Филиппова, запись с высказыванием он репостнул из сообщества «Коммунисты Могилевщины». Помощник депутата ЗакСа Александр Рогожкин отмечал, что прокуратура не смогла найти эту цитату в изданных в России работах Сартра и приписала ее члену КПРФ.