В апреле в Театре им. Райкина состоится премьера спектакля «Вселенная Островского»

12 апреля, в день рождения драматурга Александра Островского, в Театре эстрады им. Аркадия Райкина состоится премьера спектакля «Вселенная Островского». Об этом «Афише» рассказали представители театра.
Постановка объединит несколько произведений Александра Николаевича, включая хорошо известную нам со школы классику и «совершенно не программные произведения». Действие каждой пьесы будет развиваться в своей эпохе, от времен драматурга до современности.
В образе писателя на сцене выступит худрук театра Юрий Гальцев — он станет связующим звеном произведений и персонажей Островского. Режиссер-постановщик — Стас Парфенов, художник-постановщик — Алиса Юфа, хореограф — Никита Борис.
«Режиссер Стас Парфенов видит в Островском писателя, чьи произведения запечатлели и бережно хранят подлинный русский язык — чистый, живой, с неповторимым юмором. Такой, на котором изъяснялись в XIX столетии. Такой, который понятен и близок нам сегодня», — говорится в релизе постановки.
В Театре эстрады заявляют, что русский язык станет пусть не явным, но очень важным героем нового спектакля.
Показы «Вселенной Островского» запланированы на 12 и 13 апреля, а также 15 и 16 мая. Билеты можно найти на сайте «Афиши».