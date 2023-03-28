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В апреле в Театре им. Райкина состоится премьера спектакля «Вселенная Островского»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:47

12 апреля, в день рождения драматурга Александра Островского, в Театре эстрады им. Аркадия Райкина состоится премьера спектакля «Вселенная Островского». Об этом «Афише» рассказали представители театра.

Постановка объединит несколько произведений Александра Николаевича, включая хорошо известную нам со школы классику и «совершенно не программные произведения». Действие каждой пьесы будет развиваться в своей эпохе, от времен драматурга до современности.

В образе писателя на сцене выступит худрук театра Юрий Гальцев — он станет связующим звеном произведений и персонажей Островского. Режиссер-постановщик — Стас Парфенов, художник-постановщик — Алиса Юфа, хореограф — Никита Борис.

«Режиссер Стас Парфенов видит в Островском писателя, чьи произведения запечатлели и бережно хранят подлинный русский язык — чистый, живой, с неповторимым юмором. Такой, на котором изъяснялись в XIX столетии. Такой, который понятен и близок нам сегодня», — говорится в релизе постановки.

В Театре эстрады заявляют, что русский язык станет пусть не явным, но очень важным героем нового спектакля.

Показы «Вселенной Островского» запланированы на 12 и 13 апреля, а также 15 и 16 мая. Билеты можно найти на сайте «Афиши».

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Александр ОстровскийСтас ПарфеновЮрий Гальцев
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