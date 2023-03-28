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В России покажут фильм «Звезды в полдень»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:10

13 апреля в российский прокат выйдет фильм «Звезды в полдень», получивший Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».

Сюжет расскажет об английском бизнесмене и американской журналистке, которые влюбляются друг в друга. По политическим причинам им обоим нужно бежать из страны. Пару преследует агент ЦРУ, который пытается заставить героиню сдать возлюбленного.

В основу истории лег одноименный роман Дениса Джонсона 1986 года. Его действие развивается во время борьбы сандинистов за власть в Никарагуа (1970–1980-е годы). Фильм же переносит сюжет в современность — люди ходят в масках и с ноутбуками в руках.

Кресло режиссера заняла Клер Дени, снявшая такие ленты, как «На десять минут старше: Виолончель», «Шоколад» и «Не могу уснуть».

Главные роли исполнили Маргарет Куолли («Однажды… в Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки»), Джо Элвин («Фаворитка», «Разговоры с друзьями») и Бенни Сафди («Лакричная пицца»).

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Маргарет Куолли
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