В России покажут фильм «Звезды в полдень»

В основу истории лег одноименный роман Дениса Джонсона 1986 года. Его действие развивается во время борьбы сандинистов за власть в Никарагуа (1970–1980-е годы). Фильм же переносит сюжет в современность — люди ходят в масках и с ноутбуками в руках.