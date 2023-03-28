Баста выступил в московском метро

Баста устроил концерт на московской станции метро «Курская». Об этом говорится в телеграм-канале городского Дептранса.
Перед посетителями подземки рэпер исполнил свои хиты «Выпускной», «Сансара», «Моя игра», «неболей».
Выступление не было анонсировано заранее. Вокруг артиста в метро собралась толпа фанатов и заинтересованных прохожих. Некоторые снимали происходящее на телефон.
Выступление прошло на площадке «Музыка в метро» от Дептранса. В этом году спецпроект с известными музыкантами департамент подготовил вместе с «VK Музыкой».
Ранее на площадке «Музыка в метро» выступали группа «Самоцветы», Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс.