Реклама
Новости

Баста выступил в московском метро

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

Баста устроил концерт на московской станции метро «Курская». Об этом говорится в телеграм-канале городского Дептранса.

Перед посетителями подземки рэпер исполнил свои хиты «Выпускной», «Сансара», «Моя игра», «неболей».

Выступление не было анонсировано заранее. Вокруг артиста в метро собралась толпа фанатов и заинтересованных прохожих. Некоторые снимали происходящее на телефон.

Выступление прошло на площадке «Музыка в метро» от Дептранса. В этом году спецпроект с известными музыкантами департамент подготовил вместе с «VK Музыкой».

Ранее на площадке «Музыка в метро» выступали группа «Самоцветы», Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс.

расскажите друзьям
люди
Полина ГагаринаДмитрий МаликовИгорь БутманГригорий Лепс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»