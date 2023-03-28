Вышел полноценный трейлер мультфильма «Элементарно»

Студия Pixar выпустила полноценный трейлер мультфильма «Элементарно». Его премьера состоится 15 июня.
Мультфильм рассказывает историю мегаполиса, где уживаются элементали разных стихий — огня, воды, земли и воздуха. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с плывущим по течению Уэйдом. Эта дружба полностью изменит их представления о мире вокруг.
В качестве режиссера картины выступил Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра». Продюсером стал Дениз Рим («Тачки-2»). Грядущий мультфильм был вдохновлен детством Сона в Нью-Йорке, куда его семья эмигрировала из Кореи в 1970-х. В мультикультурном Бронксе они открыли продуктовый магазин.
«Мы были среди многих семей, которые отправились в новую землю с надеждами и мечтами, — все мы смешались в одну большую салатницу культур, языков и красивых маленьких кварталов. Вот что привело меня к „Элементарно“», — поделился Сон.