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Вышел полноценный трейлер мультфильма «Элементарно»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:29

Студия Pixar выпустила полноценный трейлер мультфильма «Элементарно». Его премьера состоится 15 июня.

Мультфильм рассказывает историю мегаполиса, где уживаются элементали разных стихий — огня, воды, земли и воздуха. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с плывущим по течению Уэйдом. Эта дружба полностью изменит их представления о мире вокруг.

В качестве режиссера картины выступил Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра». Продюсером стал Дениз Рим («Тачки-2»). Грядущий мультфильм был вдохновлен детством Сона в Нью-Йорке, куда его семья эмигрировала из Кореи в 1970-х. В мультикультурном Бронксе они открыли продуктовый магазин.

«Мы были среди многих семей, которые отправились в новую землю с надеждами и мечтами, — все мы смешались в одну большую салатницу культур, языков и красивых маленьких кварталов. Вот что привело меня к „Элементарно“», — поделился Сон.

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