Сооснователь сети «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП

Кондитер и сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает Mash.
Как следует из сообщения регионального МВД, 24 марта в районе 305-го километра трассы М-2 «Крым» большегруз Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero Левина.
Находящийся за рулем ресторатор скончался по пути в больницу, его супруга и брат погибли на месте. Еще один пассажир, мальчик 2010 года рождения, с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. По данным Mash, это племянник Левиных.
На водителя грузовика завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Ему грозит до семи лет лишения свободы, он задержан.
Совладелец «Сыроварни» Аркадий Новиков отметил, что Левина уже похоронили. Соболезнования по поводу гибели Светланы Левиной выразил ее коллега, частный детектив Максим Заболотный, назвав ее лучшим следователем ГСУ СК 2011 и 2012 годов.