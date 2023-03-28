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Британский профессор утверждает, что на создание «Звездной ночи» Ван Гога вдохновила Эйфелева башня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:26

Искусствовед, профессор Саутгемптонского университета Джеймс Холл выдвинул новую версию происхождения сюжета, изображенного Винсентом Ван Гогом на одном из его самых знаменитых полотен — холсте «Звездная ночь».

Исследователя цитирует The Guardian — в этой газете он долгое время трудился художественным критиком. Холл утверждает, что на создание картины Ван Гога вдохновило торжественное открытие Эйфелевой башни.

На холсте — то, как Ван Гог интерпретировал вид из окна психиатрической лечебницы в Провансе, куда он попал после конфликта с Полем Гогеном и жеста с отрезанием мочки уха.

Холл говорит, что в 1986-м, когда Ван Гог прибыл из Антверпена в Париж к брату Тео, на возведение достопримечательности был объявлен конкурс — планирование и подготовка этого процесса постоянно были в новостях.

При этом сам художник открытие не застал: он покинул Париж в начале 1888-го, увидев только начало строительства башни — к тому моменту была возведена ее первая платформа.

Художник начал серию с видами из больничного окна в июне 1889-го — Холл отмечает, что это случилось вскоре после того, как башню открыли в рамках Всемирной выставки.

Открытие сопровождалось ночным шоу, где были и фейерверки, — по словам исследователя, на полотне это воспроизведено в виде «пиротехнического созвучия звезд, неба и облаков».

Объясняется влияние события так: «Газеты и журналы, в том числе Le Monde, которую Ван Гог читал в Сен-Реми, публиковали восхищенные иллюстрированные отчеты об открытии». Других подтверждений теории Холла The Guardian не приводит.

Сам исследователь проводит аналогию между образом кипариса на картине и образом башни: «„Звездная ночь“ — ответ природы и истории пафосному металлическому монстру Эйфеля, который стремился превзойти египтян. <…> Обелиск-кипарис высится над Сен-Реми и его церковным шпилем так же, как над Парижем возвышается трехсотметровая Эйфелева башня».

«Кипарис был нарисован первым. В его основании — меньшее по размеру дерево. Это делает его форму более похожей на пирамиду, близкой к башне. Нечто подобное можно наблюдать на „Пшеничном поле с кипарисом“», — пишет он.

Искусствоведы по-разному видят сюжет «Звездной ночи». Американский исследователь Мейер Шапиро связывал ее содержание с новозаветным Откровением Иоанна Богослова. Профессор Лорен Сот также видел в ней религиозный подтекст — пусть и не христианский напрямую.

Другие отмечали галлюцинаторный характер картины, третьи склонялись к тому, что Ван Гог передавал в ней свою интерпретацию космоса. Версия Холла — еще одна в этом списке.

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