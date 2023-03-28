Британский профессор утверждает, что на создание «Звездной ночи» Ван Гога вдохновила Эйфелева башня

Художник начал серию с видами из больничного окна в июне 1889-го — Холл отмечает, что это случилось вскоре после того, как башню открыли в рамках Всемирной выставки.

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Открытие сопровождалось ночным шоу, где были и фейерверки, — по словам исследователя, на полотне это воспроизведено в виде «пиротехнического созвучия звезд, неба и облаков».