Британский профессор утверждает, что на создание «Звездной ночи» Ван Гога вдохновила Эйфелева башня

Искусствовед, профессор Саутгемптонского университета Джеймс Холл выдвинул новую версию происхождения сюжета, изображенного Винсентом Ван Гогом на одном из его самых знаменитых полотен — холсте «Звездная ночь».
Исследователя цитирует The Guardian — в этой газете он долгое время трудился художественным критиком. Холл утверждает, что на создание картины Ван Гога вдохновило торжественное открытие Эйфелевой башни.
На холсте — то, как Ван Гог интерпретировал вид из окна психиатрической лечебницы в Провансе, куда он попал после конфликта с Полем Гогеном и жеста с отрезанием мочки уха.
Холл говорит, что в 1986-м, когда Ван Гог прибыл из Антверпена в Париж к брату Тео, на возведение достопримечательности был объявлен конкурс — планирование и подготовка этого процесса постоянно были в новостях.
При этом сам художник открытие не застал: он покинул Париж в начале 1888-го, увидев только начало строительства башни — к тому моменту была возведена ее первая платформа.
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Открытие сопровождалось ночным шоу, где были и фейерверки, — по словам исследователя, на полотне это воспроизведено в виде «пиротехнического созвучия звезд, неба и облаков».
Объясняется влияние события так: «Газеты и журналы, в том числе Le Monde, которую Ван Гог читал в Сен-Реми, публиковали восхищенные иллюстрированные отчеты об открытии». Других подтверждений теории Холла The Guardian не приводит.
Сам исследователь проводит аналогию между образом кипариса на картине и образом башни: «„Звездная ночь“ — ответ природы и истории пафосному металлическому монстру Эйфеля, который стремился превзойти египтян. <…> Обелиск-кипарис высится над Сен-Реми и его церковным шпилем так же, как над Парижем возвышается трехсотметровая Эйфелева башня».
«Кипарис был нарисован первым. В его основании — меньшее по размеру дерево. Это делает его форму более похожей на пирамиду, близкой к башне. Нечто подобное можно наблюдать на „Пшеничном поле с кипарисом“», — пишет он.
Другие отмечали галлюцинаторный характер картины, третьи склонялись к тому, что Ван Гог передавал в ней свою интерпретацию космоса. Версия Холла — еще одна в этом списке.