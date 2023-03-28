В России запретили использовать образы муми-троллей

Финская компания Moomin Characters запретила использовать образы муми-троллей в России. Об этом сообщает VPost.
По данным издания, компания, владеющая правами на этих персонажей, решила не продлевать лицензии на использование образов. Moomin Characters также не стала выдавать новые.
В качестве причины компания назвала санкции и свою позицию. Сотрудник агентства Brand4rent подтвердил, что оформление новых лицензий приостановлено «в связи с происходящим в мире».
VPost подчеркнуло, что из‑за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю.