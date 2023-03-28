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В России запретили использовать образы муми-троллей

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

Финская компания Moomin Characters запретила использовать образы муми-троллей в России. Об этом сообщает VPost.

По данным издания, компания, владеющая правами на этих персонажей, решила не продлевать лицензии на использование образов. Moomin Characters также не стала выдавать новые.

В качестве причины компания назвала санкции и свою позицию. Сотрудник агентства Brand4rent подтвердил, что оформление новых лицензий приостановлено «в связи с происходящим в мире».

VPost подчеркнуло, что из‑за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю.

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