Forbes: VK готовится к блокировке YouTube в России

VK разрабатывает собственную CDN («Сеть доставки контента»), чтобы подготовиться к скачку трафика в случае блокировки YouTube в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке и в самой компании.
CDN — это географически распределенная сеть серверов, на которых хранятся копии востребованного контента (как правило, видео и игр). С ее помощью можно загружать контент с ближайшей точки, а не с центрального сервера, который может быть расположен очень далеко.
По словам собеседника Forbes, сейчас VK ведет переговоры с крупными операторами, чтобы те установили кеширующие серверы компании. Предполагается, что создание CDN позволит ускорить загрузку видеоконтента у пользователей.
В самой VK заявляют, что строительство CDN связано с растущей популярностью сервиса компании. В прошлом году трафик соцсети «ВКонтакте» вырос более чем в два раза.
Кроме того, компания сейчас активно «переманивает» популярных русскоговорящих блогеров с YouTube на свои сервисы. Это позволит значительно увеличить трафик VK, считают эксперты.