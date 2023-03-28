Сотрудник кинотеатра «Москва» украл из кассы полмиллиона, обманув гендиректора по фамилии Мошенников

Пара новых сотрудников элитного кинотеатра «Москва» украла из кассы 483 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.
После окончании смены работники забрали выручку, чтобы отнести ее в сейф. Но по пути к хранилищу банкноты в пакете заменили на фейковые, а настоящие деньги один из сообщников спрятал под рубашку.
Телеграм-канал Shot уточняет, что имя вора — Михаил Мацтак, а гендиректора кинотеатра зовут Игорь Мошенников. Последний обнаружил пропажу спустя несколько часов.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленника задержала полиция. Сейчас с ним работают оперативники.
В начале марта в Петербурге из храма Преподобного Сергия Радонежского украли позолоченный крест и Евангелие в красном переплете. Похитителем оказался 39-летний безработный рецидивист. Его поймали спустя сутки в номере гостиницы.