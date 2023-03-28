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Сотрудник кинотеатра «Москва» украл из кассы полмиллиона, обманув гендиректора по фамилии Мошенников

Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

Пара новых сотрудников элитного кинотеатра «Москва» украла из кассы 483 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

После окончании смены работники забрали выручку, чтобы отнести ее в сейф. Но по пути к хранилищу банкноты в пакете заменили на фейковые, а настоящие деньги один из сообщников спрятал под рубашку.

Телеграм-канал Shot уточняет, что имя вора — Михаил Мацтак, а гендиректора кинотеатра зовут Игорь Мошенников. Последний обнаружил пропажу спустя несколько часов.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленника задержала полиция. Сейчас с ним работают оперативники.

В начале марта в Петербурге из храма Преподобного Сергия Радонежского украли позолоченный крест и Евангелие в красном переплете. Похитителем оказался 39-летний безработный рецидивист. Его поймали спустя сутки в номере гостиницы.

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