В тарифы на оплату ЖКХ могут включить установку и обслуживание умных счетчиков

Внедрить интеллектуальные приборы учета — это тоже инициатива Минстроя. Предполагается, что устанавливать такие счетчики должны ресурсоснабжающие организации (РСО).
В платежках за ЖКУ, в свою очередь, должны появиться расходы на покупку, установку, обслуживание, проверку и замену умных счетчиков.
Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что расценки на оплату вырастут незначительно, поскольку переход на умные приборы учета будет постепенным. Но эти счетчики позволят гражданам экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде, сказала она.
В 2024 году, согласно плану Минстроя, будут внесены необходимые изменения в законодательство. Постепенный переход на умные счетчики начнется в 2025 году в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.