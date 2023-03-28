Среди вариантов можно встретить как НЛО и портал, так и, например, стаю боевых комаров. Вспоминают и фильм Дени Вильнева «Прибытие»: в нем подобными символами общались пришельцы, появляющиеся в разных точках нашей планеты. «Наконец раскрылось нераскрытое кольцо с Олимпиады. От этого все беды были. Ну теперь попрет», — шутит @greenkaktus, делая отсылку к недочету на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. А кто‑то и вовсе отказывается верить в достоверность видео, ссылаясь на мастерство нейросетей: изображение папы римского в огромном пуховике уже многих обмануло на выходных.