Над московским районом Строгино днем 27 марта поднялось черное кольцо. На видео, которое появилось в сети, видно, как плотный дым в форме петли поднимается в небо, а потом начинает медленно рассеиваться, теряя форму окружности.
Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС», предположил, что такой дым может идти от газовой котельной, в трубе которой скопилась сажа. Но у пользователей твиттера есть свои варианты того, что представляет из себя таинственное кольцо.
Среди вариантов можно встретить как НЛО и портал, так и, например, стаю боевых комаров. Вспоминают и фильм Дени Вильнева «Прибытие»: в нем подобными символами общались пришельцы, появляющиеся в разных точках нашей планеты. «Наконец раскрылось нераскрытое кольцо с Олимпиады. От этого все беды были. Ну теперь попрет», — шутит @greenkaktus, делая отсылку к недочету на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. А кто‑то и вовсе отказывается верить в достоверность видео, ссылаясь на мастерство нейросетей: изображение папы римского в огромном пуховике уже многих обмануло на выходных.