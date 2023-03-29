«Он слишком высоко поднял планку»: парень отредактировал фильм и арендовал кинозал ради предложения

Тиктокер Даниэль Ле позвал свою девушку Энни и их общих близких друзей в кино, чтобы еще раз посмотреть комедию «Всё везде и сразу» — фильм как раз недавно получил сразу семь статуэток «Оскар». Однако с самого начала Энни показалось, что картина выглядит подозрительно, потому что она была низкого качества для показа в кинотеатре. А когда на экране появился ее бойфренд, играющий ключевых персонажей, она окончательно поняла, этот показ устроил Ле специально для нее. В какой‑то момент на смену комедии пришла видеозапись, на которой тиктокер сидит в машине: «Прошу прощения за то, что прервал фильм для всех, я просто хотел удивить Энни, — говорит он. — Энни, я просто хочу показать тебе, как много ты значишь для меня и как много ты значишь для друзей и семьи». В этот момент на экране стали появляться кадры их совместного досуга.
Когда ролик закончился и включился свет, Энни заметила, что в кинозале сидят все ее друзья и члены семьи. А Ле встает на колено, чтобы сделать предложение руки и сердца. «Конечно, да!» — воскликнула девушка, и вокруг раздались аплодисменты.
Многие пользователи, оставившие комментарии к этому тиктоку, признаются, что прослезились во время просмотра. А некоторые считают, что Ле «поднял слишком высокую планку» для тех, кто планирует делать предложение своим возлюбленным.