Ли выразила надежду, что на экраны в будущем выйдет сиквел «Балерины». Кроме того, кинопродюсер также заявила, что хотела бы увидеть продолжение франшизы «Джон Уик». По ее мнению, Lionsgate стоило бы выпустить пятую часть.