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У франшизы «Джон Уик» появится еще один спин-офф — уже третий

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:13

Киностудия Lionsgate намерена выпустить еще один, уже третий спин-офф к франшизе «Джон Уик». Об этом продюсер Эрика Ли рассказала в интервью для Collider.

По словам кинематографистки, в планах компании — представить новый фильм, который сосредоточится на одном из персонажей серии. Кому именно будет посвящена картина, Ли не раскрыла.

Однако продюсер пообещала, что новый проект анонсируют в ближайшие несколько месяцев. Тогда же, вероятно, станут известны и детали сюжета грядущей ленты, а также информация о ее актерском составе.

Ранее Lionsgate рассказал, что работает над сериалом «Континенталь» о владельце одноименного отеля Уинстоне и фильмом «Балерина». Главную роль в последнем сыграет Ана де Армас. Кроме того, в ленте можно будет увидеть Киану Ривза и звезду «Семейки Аддамс» Анджелику Хьюстон.

Ли выразила надежду, что на экраны в будущем выйдет сиквел «Балерины». Кроме того, кинопродюсер также заявила, что хотела бы увидеть продолжение франшизы «Джон Уик». По ее мнению, Lionsgate стоило бы выпустить пятую часть.

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Ана де АрмасКиану РивзАнджелика Хьюстон
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