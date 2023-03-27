Киностудия Lionsgate намерена выпустить еще один, уже третий спин-офф к франшизе «Джон Уик». Об этом продюсер Эрика Ли рассказала в интервью для Collider.
По словам кинематографистки, в планах компании — представить новый фильм, который сосредоточится на одном из персонажей серии. Кому именно будет посвящена картина, Ли не раскрыла.
Однако продюсер пообещала, что новый проект анонсируют в ближайшие несколько месяцев. Тогда же, вероятно, станут известны и детали сюжета грядущей ленты, а также информация о ее актерском составе.
Ранее Lionsgate рассказал, что работает над сериалом «Континенталь» о владельце одноименного отеля Уинстоне и фильмом «Балерина». Главную роль в последнем сыграет Ана де Армас. Кроме того, в ленте можно будет увидеть Киану Ривза и звезду «Семейки Аддамс» Анджелику Хьюстон.
Ли выразила надежду, что на экраны в будущем выйдет сиквел «Балерины». Кроме того, кинопродюсер также заявила, что хотела бы увидеть продолжение франшизы «Джон Уик». По ее мнению, Lionsgate стоило бы выпустить пятую часть.