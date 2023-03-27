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Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:47

Американская актриса Лив Тайлер, известная по кинофраншизе «Властелин колец» и фильму «Армагеддон», снимется в картине «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Об этом сообщил Deadline.

Тайлер вернется к роли Бетти Росс, которую она исполнила в фильме 2008 года «Невероятный Халк». Актриса вновь предстанет в образе возлюбленной Брюса Бэннера и дочь генерала Таддеуса, ответственного за превращение Бэннера в Халка.

Ранее в различных проектах Marvel роль генерала исполнял Уильям Херт. После смерти актера его заменит Харрисон Форд. Также в фильме снимутся Энтони Маки, Карл Ламбли, Дэнни Рамирес, Шира Хаас.

Маки впервые сыграет Капитана Америку в полнометражной ленте. Детали сюжета будущей картины держатся в секрете. Ее режиссером выступит Джулиус Онах, а сценаристами станут Малкольм Спеллман и Далан Муссон.

Релиз фильма назначен на 3 мая 2024 года. В данный момент картина находится в разработке.

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