Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Американская актриса Лив Тайлер, известная по кинофраншизе «Властелин колец» и фильму «Армагеддон», снимется в картине «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Об этом сообщил Deadline.
Тайлер вернется к роли Бетти Росс, которую она исполнила в фильме 2008 года «Невероятный Халк». Актриса вновь предстанет в образе возлюбленной Брюса Бэннера и дочь генерала Таддеуса, ответственного за превращение Бэннера в Халка.
Ранее в различных проектах Marvel роль генерала исполнял Уильям Херт. После смерти актера его заменит Харрисон Форд. Также в фильме снимутся Энтони Маки, Карл Ламбли, Дэнни Рамирес, Шира Хаас.
Маки впервые сыграет Капитана Америку в полнометражной ленте. Детали сюжета будущей картины держатся в секрете. Ее режиссером выступит Джулиус Онах, а сценаристами станут Малкольм Спеллман и Далан Муссон.
Релиз фильма назначен на 3 мая 2024 года. В данный момент картина находится в разработке.