Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Тайлер вернется к роли Бетти Росс, которую она исполнила в фильме 2008 года «Невероятный Халк». Актриса вновь предстанет в образе возлюбленной Брюса Бэннера и дочь генерала Таддеуса, ответственного за превращение Бэннера в Халка.