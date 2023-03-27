В американском городе Нэшвилле шесть человек погибли после стрельбы в школе

По словам полиции, преступница вошла в здание школы через боковую дверь. Она была вооружена по меньшей мере двумя винтовками и пистолетом. Предположительно, женщина раньше училась в The Covenant School.
Она смертельно ранила троих учеников школы и троих взрослых — сотрудников учебного заведения. Мотивы нападавшей остались неизвестными. Она сама была застрелена полицейскими, прибывшими на место трагедии.
Имя стрелка не сообщается, однако полиция утверждает, что женщина была жительницей Нэшвилла. Имена погибших также не раскрываются.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям