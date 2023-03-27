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В американском городе Нэшвилле шесть человек погибли после стрельбы в школе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

В американском городе Нэшвилле 28-летняя женщина открыла стрельбу в частной христианской начальной школе The Covenant School. Ее действия привели к гибели шести человек, сообщил The New York Times и CNN.

По словам полиции, преступница вошла в здание школы через боковую дверь. Она была вооружена по меньшей мере двумя винтовками и пистолетом. Предположительно, женщина раньше училась в The Covenant School.

Она смертельно ранила троих учеников школы и троих взрослых — сотрудников учебного заведения. Мотивы нападавшей остались неизвестными. Она сама была застрелена полицейскими, прибывшими на место трагедии.

Имя стрелка не сообщается, однако полиция утверждает, что женщина была жительницей Нэшвилла. Имена погибших также не раскрываются.

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