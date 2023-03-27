Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель сыграют в экшн-триллере «Damaged»

«Я люблю этот проект. Мы занимаемся им уже несколько лет, и я горжусь тем, что мы привлекли такой потрясающий актерский состав и команду. Не могу дождаться, когда представлю его нашим партнерам в мире дистрибуции», — сказал Копелевич.