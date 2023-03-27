Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель сыграют в экшн-триллере «Damaged»

Лауреат премии «Оскар» Сэмюэс Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Тропическая лихорадка») и французский актер Венсан Кассель («Мир Дикого Запада», «Черный лебедь») сыграют в экшн-триллере «Damaged». Об этом сообщил Deadline.
Актеры исполнят главные роли в истории о чикагском детективе, который отправляется в Шотландию на поиски серийного убийцы. Тот, по мнению героя, ответственен за несколько преступлений, в том числе — убийство девушки детектива.
В фильме также снимутся Кейт Дики («Игра престолов»), Джанни Капальди («Отряд „Призрак“») и Джон Ханна («Одни из нас»). Режиссером фильма выступит Терри МакДонаф («Убивая Еву», «Лучше звоните Солу»).
Разработкой картины займутся Res Sea Media и BondIt Media Capital, а также Stream Digital. Продюсерами ленты станут Пол Аниелло, Роман Копелевич, Тейлор и Мэттью Хельдерман, Маркси Синайко и Роман Виарис.
«Я люблю этот проект. Мы занимаемся им уже несколько лет, и я горжусь тем, что мы привлекли такой потрясающий актерский состав и команду. Не могу дождаться, когда представлю его нашим партнерам в мире дистрибуции», — сказал Копелевич.