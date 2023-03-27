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Пауза судебной реформы в Израиле, отмена концертов Меладзе в Сибири и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37
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Нетаньяху согласился заморозить судебную реформу, вызвавшую массовые протесты
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