Путин поручил упростить использование Fan ID для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей

Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы карт болельщика (Fan ID). Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания с правительством, прошедшего 15 февраля.
Президент не уточнил, как именно предлагается упростить использование Fan ID. В поручении говорится, что изменения должны прежде всего коснуться людей с инвалидностью, пенсионеров и детей.
Правительство должно разработать меры вместе с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор агентства Светлана Супшева.
Паспорта болельщиков начали вводить в России в июле 2022 года. Они необходимы для посещения матчей Российской премьер-лиги и финала Кубка России.
Против введения Fan ID выступали фанатские движения российских клубов. Многие из них отказались приходить на матчи в знак протеста. В результате на всех аренах РПЛ посещаемость матчей резко упала.
25 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался за корректировку правил выдачи паспортов болельщика, поскольку Fan ID вызывает «много нареканий».