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Путин поручил упростить использование Fan ID для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей

Семён Гудошников
Сегодня в 20:22

Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы карт болельщика (Fan ID). Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания с правительством, прошедшего 15 февраля.

Президент не уточнил, как именно предлагается упростить использование Fan ID. В поручении говорится, что изменения должны прежде всего коснуться людей с инвалидностью, пенсионеров и детей.

Правительство должно разработать меры вместе с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор агентства Светлана Супшева.

Паспорта болельщиков начали вводить в России в июле 2022 года. Они необходимы для посещения матчей Российской премьер-лиги и финала Кубка России.

Против введения Fan ID выступали фанатские движения российских клубов. Многие из них отказались приходить на матчи в знак протеста. В результате на всех аренах РПЛ посещаемость матчей резко упала.

25 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался за корректировку правил выдачи паспортов болельщика, поскольку Fan ID вызывает «много нареканий».

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Агентство стратегических инициатив
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Владимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Медведев
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