Власти парижского пригорода ввели оплачиваемые отпуска для женщин на время месячных

С 27 марта 1200 работниц города смогут взять до двух выходных в месяц или работать из дома при наличии врачебной рекомендации. «Мы должны молча положить конец этим страданиям и отрицанию этих страданий», — заявил мэр Сент-Уэн-сюр-Сен Карим Буамране, отметив, что каждая вторая женщина испытывает боли во время месячных и даже потерять трудоспособность на это время.