Власти парижского пригорода ввели оплачиваемые отпуска для женщин на время месячных

Город Сент-Уэн-сюр-Сен на северной окраине Парижа стал первым французским муниципалитетом, который предоставил оплачиваемый отпуск по болезни сотрудницам, испытывающим менструальные боли. Власти надеются «нарушить табу» на эту тему и вдохновить на аналогичные действия другие регионы.
С 27 марта 1200 работниц города смогут взять до двух выходных в месяц или работать из дома при наличии врачебной рекомендации. «Мы должны молча положить конец этим страданиям и отрицанию этих страданий», — заявил мэр Сент-Уэн-сюр-Сен Карим Буамране, отметив, что каждая вторая женщина испытывает боли во время месячных и даже потерять трудоспособность на это время.
Феминистские группы уже давно проводят кампании за более активную поддержку здоровья работниц, хотя тема оплачиваемого отпуска во время месячных вызвала разногласия на фоне опасений, что это может затруднить доступ женщин к рынку труда. Сторонники такого отпуска в ответ говорят, что подобные нововведения помогут повысить осведомленность.