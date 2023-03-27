В Москве переименуют Киевское направление железной дороги в Калужское

Участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) переименуют в Калужский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Дептрансе заявили, что переименование необходимо для упрощения навигации для пассажиров. Дело в том, что четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4) дали название «Калужско-Нижегородский» в честь крупных городов, куда ведут эти железнодорожные направления.
«Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга», — сказали в пресс-службе.
ТАСС спросил, будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в Москве. В Дептрансе ответили, что «таких инициатив Департаментом транспорта не выдвигалось».