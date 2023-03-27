В Москве переименуют Киевское направление железной дороги в Калужское

«Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга», — сказали в пресс-службе.