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В Москве переименуют Киевское направление железной дороги в Калужское

Виктория Шанина
Сегодня в 16:37

Участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) переименуют в Калужский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе заявили, что переименование необходимо для упрощения навигации для пассажиров. Дело в том, что четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4) дали название «Калужско-Нижегородский» в честь крупных городов, куда ведут эти железнодорожные направления.

«Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга», — сказали в пресс-службе.

ТАСС спросил, будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в Москве. В Дептрансе ответили, что «таких инициатив Департаментом транспорта не выдвигалось».

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