На Пхукете начали выдавать туристам красные и желтые карточки за нарушения порядка

По данным ведомства, сейчас под следствием по уголовным делам на Пхукете находится 181 турист. Большинство из них — граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Чаще всего иностранцев арестовывают за вождение в нетрезвом виде, просроченную визу, незаконный въезд в страну и работу без специального документа-разрешения.