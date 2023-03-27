На Пхукете начали выдавать туристам красные и желтые карточки за нарушения порядка

Иммиграционная служба Пхукета в Таиланде выдала туристам первые красные и желтые карточки за нарушение общественного порядка по системе, которая была введена 1 марта. Об этом сообщает местная газета The Phuket Express.
По новой системе за первое нарушение иностранцу выдается желтая карточка. Вместе с ней туристу выносится официальное предупреждение, а о нарушении оповещают консульство страны, откуда он прибыл.
С желтой карточкой путешественник может продолжить свой отдых на Пхукете, однако при попытке в следующий раз въехать в Таиланд ему откажут.
В случае повторного нарушения турист получает красную карточку. После этого его немедленно депортируют из страны.
С 1 по 15 марта желтые карточки получили два француза, один украинец и один швед. Красные карточки вручили туристам из Швеции и Франции.
В иммиграционной службе Пхукета газете The Phuket Express рассказали, что большинство туристов плохо разбираются в тайских обычаях, культуре и законах. При аресте многие утверждают, что не знали о нарушенных законах и правилах.
«Многие также оправдываются тем, что видели, как другие совершали такое же правонарушение и не были наказаны, поэтому полагали, что могут поступить так же», — сказал представитель службы.
По данным ведомства, сейчас под следствием по уголовным делам на Пхукете находится 181 турист. Большинство из них — граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Чаще всего иностранцев арестовывают за вождение в нетрезвом виде, просроченную визу, незаконный въезд в страну и работу без специального документа-разрешения.