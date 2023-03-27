В театре «Практика» покажут спектакль «Остановка»

8 и 9 апреля режиссер и актер Игорь Теплов выпустит «Остановку» — первый спектакль на отреставрированной основной сцене театра «Практика». Купить билет можно по этой ссылке.
Сюжет опирается на пьесу Германа Грекова. Главный герой постановки — муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков. Однажды он остановился возле трамвайной остановки, вышел из своей дорогой машины и сел на скамейку, это привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи.
Драма на сцене перемежается фрагментами видеоинтервью на экране, записанными с актерами и обычными прохожими. Авторы спектакля задаются вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?»
В спектакле играют Алексей Розин, Дарья Калмыкова, Роман Маякин, Антон Феоктистов, Игорь Теплов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Почти все они выпускники разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.
«Остановка» идет 1 час 15 минут, без антракта. Спектакль поставили в рамках весеннего марафона премьер в «Практике».