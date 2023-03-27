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В театре «Практика» покажут спектакль «Остановка»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

8 и 9 апреля режиссер и актер Игорь Теплов выпустит «Остановку» — первый спектакль на отреставрированной основной сцене театра «Практика». Купить билет можно по этой ссылке.

Сюжет опирается на пьесу Германа Грекова. Главный герой постановки — муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков. Однажды он остановился возле трамвайной остановки, вышел из своей дорогой машины и сел на скамейку, это привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи.

Драма на сцене перемежается фрагментами видеоинтервью на экране, записанными с актерами и обычными прохожими. Авторы спектакля задаются вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?»

«Многочисленные ютуб-интервью задают систему координат современного общества. Мы все меньше обмениваемся книгами, но все чаще посылаем друг другу ссылки. Это точки, по которым мы сверяемся в новой системе координат. Наш спектакль — этап жизни одного человека, разложенный на чужие интервью», — объяснил задумку постановщик Теплов.

В спектакле играют Алексей Розин, Дарья Калмыкова, Роман Маякин, Антон Феоктистов, Игорь Теплов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Почти все они выпускники разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

«Остановка» идет 1 час 15 минут, без антракта. Спектакль поставили в рамках весеннего марафона премьер в «Практике».

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Игорь ТепловГерман ГрековВиктор ВолковАлексей РозинДарья Калмыкова
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