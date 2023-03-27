В театре «Практика» покажут спектакль «Остановка»

«Многочисленные ютуб-интервью задают систему координат современного общества. Мы все меньше обмениваемся книгами, но все чаще посылаем друг другу ссылки. Это точки, по которым мы сверяемся в новой системе координат. Наш спектакль — этап жизни одного человека, разложенный на чужие интервью», — объяснил задумку постановщик Теплов.