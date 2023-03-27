Нетаньяху согласился заморозить судебную реформу, вызвавшую массовые протесты

Протесты в Израиле начались три месяца назад. 26 марта произошло их обострение после того, как Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, призвавшего за день до этого остановить реформу. Митингующие собрались у резиденции премьера в Иерусалиме, между ними и силовиками произошли столкновения. В Тель-Авиве демонстранты перекрыли главное шоссе страны Аялон. В обоих случаях недовольных судебной реформой разогнали водометами.