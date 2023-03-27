Нетаньяху согласился заморозить судебную реформу, вызвавшую массовые протесты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился приостановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом сообщает Haaretz.
По данным издания, обсуждения в офисе Нетаньяху о судьбе реформы продолжались полтора часа. В них участвовали члены коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую он возглавляет.
Пока официального заявления от премьер-министра о заморозке реформы не было. Ожидается, что это произойдет позже в этот день.
Протесты в Израиле начались три месяца назад. 26 марта произошло их обострение после того, как Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, призвавшего за день до этого остановить реформу. Митингующие собрались у резиденции премьера в Иерусалиме, между ними и силовиками произошли столкновения. В Тель-Авиве демонстранты перекрыли главное шоссе страны Аялон. В обоих случаях недовольных судебной реформой разогнали водометами.
27 марта профсоюз Гистадрут объявил о всеобщей забастовке в знак протеста против реформы. К забастовке присоединились работники здравоохранения, детских учреждений, чиновники и некоторые сотрудники подразделений Минюста. Крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион отменил все вылеты, разрешив посадку лишь рейсам, которые уже находились в воздухе.
Судебная реформа в Израиле предполагает ограничение власти Верховного суда. Сейчас суд может контролировать правительство, в частности, отменяя законы, которые сочтет неправомочными. Если реформа осуществится, любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Поскольку у правящей коалиции сейчас в кнессете 64 места, она сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы.
Критики реформы говорят, что она приведет к диктатуре в Израиле. Нетаньяху, напротив, считает нынешнюю ситуацию антидемократической, поскольку суд может ограничивать действия парламента, избранного народом.