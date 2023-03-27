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«Переводчик» Гая Ричи дебютирует в российском прокате в мае

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

Премьера триллера «Переводчик» Гая Ричи в российских кинотеатрах состоится 18 мая. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинокомпании «Вольга».

Помимо даты выхода студия поделилась дублированным трейлером фильма (его можно посмотреть по ссылке) и русскоязычным постером:

По сюжету сержант Джон Кинли попал в окружение врага в Афганистане, но выжил благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Уже вернувшись домой, Кинли понимает, что обязан переводчику и, рискуя всем, возвращается в горячую точку за Ахмедом и его семьей.

Главную роль исполнил Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Зодиак», «Человек-паук: Вдали от дома». Также в фильме снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.

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Джонни МиллерЭнтони СтаррАлександер Людвиг
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