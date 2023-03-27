«Переводчик» Гая Ричи дебютирует в российском прокате в мае

По сюжету сержант Джон Кинли попал в окружение врага в Афганистане, но выжил благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Уже вернувшись домой, Кинли понимает, что обязан переводчику и, рискуя всем, возвращается в горячую точку за Ахмедом и его семьей.