Дата-центр TikTok мешает развитию оборонного завода в Норвегии, потому что потребляет много энергии

Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить завод из‑за TikTok. Новый дата-центр соцсети потребляет слишком много электроэнергии, пишет Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега.
«Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами», — сказал Брандтсег.
По его словам, из‑за военных действий на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. Чтобы его удовлетворить, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы 2 млрд евро.
«Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не видели в нашей истории», — добавил гендиректор Nammo.
Новый дата-центр TikTok построил в округе Иннландет, где также базируется крупнейший завод Nammo. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.
Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет Пер-Гуннар Свен пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. Он уверен, что в интересах государства обеспечение Nammo возможностью для развития.