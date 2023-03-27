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Дата-центр TikTok мешает развитию оборонного завода в Норвегии, потому что потребляет много энергии

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить завод из‑за TikTok. Новый дата-центр соцсети потребляет слишком много электроэнергии, пишет Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега.

«Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами», — сказал Брандтсег.

По его словам, из‑за военных действий на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. Чтобы его удовлетворить, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы 2 млрд евро.

«Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не видели в нашей истории», — добавил гендиректор Nammo.

Новый дата-центр TikTok построил в округе Иннландет, где также базируется крупнейший завод Nammo. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.

Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет Пер-Гуннар Свен пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. Он уверен, что в интересах государства обеспечение Nammo возможностью для развития.

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