Реклама
Новости

Вышел тизер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Онлайн-кинотеатр Premier выпустил тизер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В продолжении появится актер Виктор Сухоруков.

В ролике можно увидеть повзрослевших героев предыдущих сезонов. События развернутся во время президентских выборов 1996 года, место действия — Тула. Авторы показали отрывки счастливых и пугающих моментов из шоу.

«Компания друзей оканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму», — говорится в логлайне сериала.

К своим ролям вновь вернутся Юра Борисов, Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Новый сезон также пополнится Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.

Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.

расскажите друзьям
люди
Виктор СухоруковЕгор ГубаревВалентина ЛяпинаФедор РощинПолина Гухман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»