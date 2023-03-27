Вышел тизер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Компания друзей оканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму», — говорится в логлайне сериала.