Вышел тизер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Онлайн-кинотеатр Premier выпустил тизер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В продолжении появится актер Виктор Сухоруков.
В ролике можно увидеть повзрослевших героев предыдущих сезонов. События развернутся во время президентских выборов 1996 года, место действия — Тула. Авторы показали отрывки счастливых и пугающих моментов из шоу.
«Компания друзей оканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму», — говорится в логлайне сериала.
К своим ролям вновь вернутся Юра Борисов, Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Новый сезон также пополнится Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.
Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.