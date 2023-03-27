NYT: в сеть попала часть исходного кода Twitter

Часть исходного кода соцсети Twitter была опубликована в интернете и находилась в открытом доступе несколько месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы.
Речь идет об основном коде, на котором работает соцсеть. Эти данные были доступны для всех желающих на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub.
Утечка была обнаружена и удалена только в пятницу, 24 марта. Как долго исходный код пробыл в открытом доступе, пока неясно, но несколько месяцев точно.
Руководство Twitter обратилось в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, чтобы тот нашел ответственного за утечку, а также идентифицировал всех, кто успел скачать исходный код.
Также Twitter ведет внутреннее расследование. Предположительно, код мог опубликовать человек, который покинул компанию в прошлом году.