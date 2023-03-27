В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

Перед 80-летием победы в Сталинградской битве и приездом в Волгоград Путина в городе открыли бюст Сталина вместе с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. В то же время на въезде в Волгоград сменили дорожные знаки — вместо актуального названия города на них было написано «Сталинград».