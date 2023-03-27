В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

По итогам встреч с общественными организациями к следующей неделе примут решение о проведении референдума, на котором вынесут вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
Инициативные группы уже начали работать в Дзержинском районе города, со следующего дня они появятся еще в трех районах. На собрании 27 марта соберутся более 100 человек.
В конце января переименовать Волгоград в Сталинград предложил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинграда, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — аргументировал он.
С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом.