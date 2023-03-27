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В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:53

По итогам встреч с общественными организациями к следующей неделе примут решение о проведении референдума, на котором вынесут вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Инициативные группы уже начали работать в Дзержинском районе города, со следующего дня они появятся еще в трех районах. На собрании 27 марта соберутся более 100 человек.

В конце января переименовать Волгоград в Сталинград предложил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинграда, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — аргументировал он.

Перед 80-летием победы в Сталинградской битве и приездом в Волгоград Путина в городе открыли бюст Сталина вместе с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. В то же время на въезде в Волгоград сменили дорожные знаки — вместо актуального названия города на них было написано «Сталинград».

В феврале ВЦИОМ провел опрос о возвращении Волгограду исторического названия. По данным организации, 67% жителей города не поддерживают эту затею, 26% поддерживают. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о переименовании города.

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом.

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Владимир ПутинСергей СтепашинДмитрий ПесковАлександр СтруковГеоргий ЖуковАлександр Василевский
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