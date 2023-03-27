Флоренс Пью поделилась песнями, которые исполнила в «Хорошем человеке»

Пью написала композиции, чтобы «обдумать и разобрать ее образ мыслей». «Это сильно помогло мне, хоть и было сложно. Я хотела, чтобы песня отражала ее ненависть к себе так, чтобы публика могла ее понять», — заявила Пью.