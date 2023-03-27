Флоренс Пью поделилась песнями, которые исполнила в «Хорошем человеке»

В сети появились песни «The Best Part» («Лучшая часть») и «I Hate Myself» («Я ненавижу себя») в исполнении Флоренс Пью. Они стали саундтреком к фильму «Хороший человек» с Пью и Морганом Фриманом в главных ролях.
Пью играет роль девушки Эллисон, столкнувшейся с огромной трагедий — она попала в аварию, повлекшую гибель ее жениха и его сестры. В начале фильма она поет своему возлюбленному «The Best Part» на помолвке, а в конце — «I Hate Myself». Эти песни актриса сочинила сама.
Пью написала композиции, чтобы «обдумать и разобрать ее образ мыслей». «Это сильно помогло мне, хоть и было сложно. Я хотела, чтобы песня отражала ее ненависть к себе так, чтобы публика могла ее понять», — заявила Пью.
Пью впервые выпускает песни как автор-исполнитель. Ранее Пью исполняла «With You All the Time» в картине «Не волнуйся, дорогая». В подростковом возрасте актриса публиковала каверы на песни, в том числе «Wonderwall» группы Oasis, на своем ютуб-канале. Она умеет играть на гитаре и фортепиано, за которым и появляется в «Хорошем человеке».