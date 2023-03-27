МИД: Россия может потребовать компенсацию ущерба за взрывы на «Северных потоках»

Москва может в будущем поставить вопрос о компенсации ущерба из‑за подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом в интервью РИА «Новости» сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“», — сказал Биричевский, не уточнив, какая сторона должна будет выплатить ущерб.
Он уточнил, что Россия намерена продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования взрывов. МИД рассчитывает, что в нем будут участвовать российские представители.
«Западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие „добавленной стоимости“ у международного расследования», — утверждает представитель МИД.
Взрывы на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли в конце сентября. В результате были повреждены три из четырех линий. К моменту инцидента ни одна из них не функционировала: «Северный поток-1» простаивал с конца августа, он закрылся на техобслуживание, «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию.