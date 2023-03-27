Липецкая КПФР засомневалась в существовании вуза, который окончила мэр города

Липецкое отделение КПРФ попросило Рособрнадзор и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки предоставить сведения о Международном независимом социальном университете, который окончила мэр Липецка Евгения Уваркина. Депутаты подозревают, что у Уваркиной на самом деле нет высшего образования, пишет местная газета Lipetsknews.