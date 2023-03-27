Липецкая КПФР засомневалась в существовании вуза, который окончила мэр города

Липецкое отделение КПРФ попросило Рособрнадзор и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки предоставить сведения о Международном независимом социальном университете, который окончила мэр Липецка Евгения Уваркина. Депутаты подозревают, что у Уваркиной на самом деле нет высшего образования, пишет местная газета Lipetsknews.
Биографию Евгении Уваркиной можно найти на сайте администрации Липецка. Там указано, что мэр в 1999 году окончила некий Международный независимый социальный университет в Москве по специальности «Менеджмент». Сейчас такого вуза не существует.
В Рособрнадзоре депутатам КПРФ ответили, что им неизвестно о наличии лицензии на образовательную деятельности и свидетельства о госаккредитации у организации с наименованием «Международный независимый социальный университет».
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки посоветовала коммунистам обратиться в Министерство образования.
Учебное заведение, которое окончила Уваркина, могло сменить название. Например, сейчас в Москве существуют Международный независимый эколого-политологический университет и Российский государственный социальный университет. Однако оба вуза заявили Lipetsknews, что никогда не носили название учреждения, которое упоминается в биографии мэра Липецка.
В КПРФ не нашли открытых источников, которые могли бы подтвердить существование Международного независимого социального университета. Партия считает, что глава города могла выдумать институт, который якобы окончила, а значит, не имеет права руководить городом.