Сборы от прощального тура Элтона Джона могут превысить миллиард долларов

Сборы от прощального тура Элтона Джона превысят миллиард долларов впервые в истории, поделилась прогнозами британская газета The Sunday Times. В тур под названием «Farewell Yellow Brick Road Tour» музыкант отправился еще в 2018 году, но он прервался из‑за пандемии коронавируса.
Всего в рамках тура Джона запланированы 333 концерта, последний состоится 8 июля в Стокгольме. На конец января прошли уже 278 шоу, и к этому моменту тур уже признали самым кассовым — 817,9 млн долларов. Предыдущий рекорд The Divide Tour британского исполнителя Эда Ширана равняется 776,4 млн, сразу за ним — 736,4 млн «360° Tour» от U2.
Газета подсчитала, что Джон проведет за фортепьяно более 900 часов. Песню «Your Song» из альбома «Elton John» 1970 года музыкант сыграет 2404 раза за всю карьеру.
Стриминговый сервис Disney+ выпустит о турне документальный фильм. Лента включит в себя кадры выступлений и подготовительного процесса, архивные материалы и записи из дневников музыканта.