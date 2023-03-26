Сборы от прощального тура Элтона Джона могут превысить миллиард долларов

Всего в рамках тура Джона запланированы 333 концерта, последний состоится 8 июля в Стокгольме. На конец января прошли уже 278 шоу, и к этому моменту тур уже признали самым кассовым — 817,9 млн долларов. Предыдущий рекорд The Divide Tour британского исполнителя Эда Ширана равняется 776,4 млн, сразу за ним — 736,4 млн «360° Tour» от U2.