Реклама
Новости

Сборы от прощального тура Элтона Джона могут превысить миллиард долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:35

Сборы от прощального тура Элтона Джона превысят миллиард долларов впервые в истории, поделилась прогнозами британская газета The Sunday Times. В тур под названием «Farewell Yellow Brick Road Tour» музыкант отправился еще в 2018 году, но он прервался из‑за пандемии коронавируса.

Всего в рамках тура Джона запланированы 333 концерта, последний состоится 8 июля в Стокгольме. На конец января прошли уже 278 шоу, и к этому моменту тур уже признали самым кассовым — 817,9 млн долларов. Предыдущий рекорд The Divide Tour британского исполнителя Эда Ширана равняется 776,4 млн, сразу за ним — 736,4 млн «360° Tour» от U2.

Газета подсчитала, что Джон проведет за фортепьяно более 900 часов. Песню «Your Song» из альбома «Elton John» 1970 года музыкант сыграет 2404 раза за всю карьеру.

Стриминговый сервис Disney+ выпустит о турне документальный фильм. Лента включит в себя кадры выступлений и подготовительного процесса, архивные материалы и записи из дневников музыканта.

расскажите друзьям
люди
Элтон ДжонЭд Ширан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»